15.05.2020 - 17:38 | | DHA
Kızkalesi'nde yasağa rağmen denize girdiler
Mersin'in Erdemli ilçesi Kızkalesi Plajı'na, havanın ısınmasıyla birlikte, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen vatandaşlar akın etti.
Hava sıcaklığının 35 dereceyi gösterdiği Erdemli ilçesinin önemli turizm merkezi olan Kızkalesi'nde, sıcaktan bunalanlar denize koştu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olan plaja gidenleri, devriye gezen polis ekipleri, uyardı. Polisin uyarıları üzerine denizden çıkan vatandaşlar, "Denizde, kumsalda, açık havada yasak olması bizleri üzüyor" dediler.
Kısıtlamaya saatler kala pazarlarda büyük yoğunluk yaşandı!Sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala vatandaşların akın ettiği pazarlarda sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı. İğne atsan yere düşmeyecek şekilde görüntülerin oluştuğu pazarlarda ürünlerin elle seçildiği, bir çok vatandaşta maske takmadığı görüldü. Bursa'da da, sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar, pazarlara akın etti. Pazarlarda, sosyal mesafeye dikkat edilmediği görüldü. Avcılar'da da semt pazarında aşırı kalabalık oluştu. Bazı kişilerin maskesiz alışverişe çıktığı, bazı kişilerin ise maskelerini doğru takmadığı görüldü.