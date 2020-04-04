KKTC'de okuyan 190 Ã¶ÄŸrenciÂ havayoluylaÂ BalÄ±kesir'in Edremit ilÃ§esineÂ geldi. Kocaseyit HavalimanÄ±'na inen uÃ§aktakiÂ 190 Ã¶ÄŸrenci, buradaki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri altÄ±nda polis ve jandarma eÅŸliÄŸinde 12 otobÃ¼sle BalÄ±kesir'e gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ã–ÄŸrenciler,Â BalÄ±kesir Ãœniversitesi Ã‡aÄŸÄ±ÅŸ YerleÅŸkesi'nde karantinaya alÄ±ndÄ±.Â

BalÄ±kesir Valisi Ersin YazÄ±cÄ±, koronavirÃ¼s gÃ¶zÃ¼kmeyen, negatif Ã§Ä±kan Ã¶ÄŸrencilerin yurtlara alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "14 gÃ¼n karantinada kalÄ±p daha sonra gitmelerine izin veriliyor. BalÄ±kesir'e ilk gelenÂ grup ama devamÄ± gelebilir. TÃ¼m hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±z tamamladÄ±k, yeme iÃ§melerini, temizliklerini biz saÄŸlÄ±yoruz. Tecrit ediyoruz. 14 gÃ¼n boyunca saÄŸlÄ±k kontrolleri devam edecek. Bu Ã¶ÄŸrencilerimiz virÃ¼s taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen testten geÃ§miÅŸ kiÅŸileri karantinaya alacaÄŸÄ±z. Yoksa, pozitif olursa onlar zaten saÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±na gidiyor dedi.

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