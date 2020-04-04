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04.04.2020 - 22:10 | | DHA

KKTC'den 190 öÄŸrenci geldi! BalÄ±kesir'de karantinada

KuzeyÂ KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti'nden (KKTC)Â gelen 190 Ã¶ÄŸrenci, Edremit Koca Seyit HavalimanÄ±'ndakiÂ iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan,Âcorona virÃ¼sÂ tedbirleri kapsamÄ±nda BalÄ±kesir Ãœniversitesi Ã‡aÄŸÄ±ÅŸ YerleÅŸkesi'nde karantinaya alÄ±ndÄ±.

KKTC'den 190 öÄŸrenci geldi! BalÄ±kesir'de karantinada

KKTC'de okuyan 190 Ã¶ÄŸrenciÂ havayoluylaÂ BalÄ±kesir'in Edremit ilÃ§esineÂ geldi. Kocaseyit HavalimanÄ±'na inen uÃ§aktakiÂ 190 Ã¶ÄŸrenci, buradaki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri altÄ±nda polis ve jandarma eÅŸliÄŸinde 12 otobÃ¼sle BalÄ±kesir'e gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ã–ÄŸrenciler,Â BalÄ±kesir Ãœniversitesi Ã‡aÄŸÄ±ÅŸ YerleÅŸkesi'nde karantinaya alÄ±ndÄ±.Â 

KKTCden 190 Ã¶ÄŸrenci geldi BalÄ±kesirde karantinada

BalÄ±kesir Valisi Ersin YazÄ±cÄ±, koronavirÃ¼s gÃ¶zÃ¼kmeyen, negatif Ã§Ä±kan Ã¶ÄŸrencilerin yurtlara alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "14 gÃ¼n karantinada kalÄ±p daha sonra gitmelerine izin veriliyor. BalÄ±kesir'e ilk gelenÂ grup ama devamÄ± gelebilir. TÃ¼m hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±z tamamladÄ±k, yeme iÃ§melerini, temizliklerini biz saÄŸlÄ±yoruz. Tecrit ediyoruz. 14 gÃ¼n boyunca saÄŸlÄ±k kontrolleri devam edecek. Bu Ã¶ÄŸrencilerimiz virÃ¼s taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen testten geÃ§miÅŸ kiÅŸileri karantinaya alacaÄŸÄ±z. Yoksa, pozitif olursa onlar zaten saÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±na gidiyor dedi.

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Polis havadan helikopterle uyardÄ±: Evde kal AdanaAdana'da polis, corona virüs salgÄ±nÄ± için alÄ±nan önlemler kapsamÄ±nda, helikopterlerle vatandaÅŸlara anons yaparak, "Kendi saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ve çevrenizdekilerin saÄŸlÄ±ÄŸÄ± için evinizde kalÄ±n. 65 yaÅŸ üstü ve 20 yaÅŸ altÄ± vatandaÅŸlarÄ±n sokaÄŸa çÄ±kmasÄ± yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±r" uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
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