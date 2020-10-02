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02.10.2020 - 10:03 | | AA

Kobani eylemleri soruşturmasında flaş karar!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Kobani eylemleri soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 kişiden 17'si tutuklandı.

Kobani eylemleri soruşturmasında flaş karar!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi. Savcı, ifade işleminin ardından zanlıların tamamını tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Hakimlikçe sorgulanan şüphelilerden Nazmi Gür, Ayla Akat Ata, Emine Ayna, Emine Beyza Üstün, Bircan Yorulmaz, Bülent Barmaksız, Can Memiş, Dilek Yağlı, Günay Kubilay, Zeki Çelik, Ali Ürküt, Pervin Oduncu, Alp Altınörs, Berfin Özgü Köse, Cihan Erdal, Ayhan Bilgen ve İsmail Şengün tutuklandı.

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Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve Gülfer Akkaya ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında, 25 Eylül'de 82 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkartılmış, 7 ilde düzenlenen operasyonda terörle mücadele ekiplerince 20 zanlı yakalanmıştı.

Hasta almaya giden ambulans motosiklete böyle çarptıEsenyurt’ta hasta almak için ara yoldan ana yola çıkan ambulans, motosiklete çarptı. Motosikletteki iki kişinin havaya fırlayarak savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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