Kobani eylemlerine ilişkin soruşturmada İstanbul'da 9 kişi gözaltına alındı

Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararının verilmesinin ardından İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de çalışma başlattı.
İstanbul'da 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenilirken, bu şüphelilerden Bircan Y, Gülfer A, Berfin Özgü K, Can M, Günay K, Bülent B, İsmail Ş, Dilek Y, Emine Beyza Ü. yakalandı. Yakalanan şüphelilerin adreslerinde aramalar yapıldı.
İşlemleri tamamlanan ve sağlık kontrolünden geçirilen 9 şüpheli, Ankara'ya gönderildi.
Atmaca'ya yeni özellik! Yurt dışından büyük ilgi varRoketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi olan ve yurt dışından da ilgi gören "Atmaca"nın teslimatlarına bu sene sonu itibarıyla başlanacağını aynı füzenin karadan karaya versiyonu için de çalışma yaptıklarını bildirdi.