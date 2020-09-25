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25.09.2020 - 13:40 | | AA

Kobani eylemlerine ilişkin soruşturmada İstanbul'da 9 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan 9 şüpheli Ankara'ya gönderildi.

Kobani eylemlerine ilişkin soruşturmada İstanbul'da 9 kişi gözaltına alındı

Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararının verilmesinin ardından İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de çalışma başlattı.

İstanbul'da 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenilirken, bu şüphelilerden Bircan Y, Gülfer A, Berfin Özgü K, Can M, Günay K, Bülent B, İsmail Ş, Dilek Y, Emine Beyza Ü. yakalandı. Yakalanan şüphelilerin adreslerinde aramalar yapıldı.

İşlemleri tamamlanan ve sağlık kontrolünden geçirilen 9 şüpheli, Ankara'ya gönderildi.

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