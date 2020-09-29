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29.09.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Kobani soruşturmasında 4 gün ek gözaltı süresi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 2014’teki Kobani olaylarına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 20 HDP’li hakkında 4 günlük ek gözaltı süresi verildi.

Kobani soruşturmasında 4 gün ek gözaltı süresi

 

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün sabah adliyeye getirilen şüpheliler için nöbetçi sulh ceza hâkimliğinden ek gözaltı süresi istedi.

Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliği, talebi kabul ederek Sırrı Süreyya Önder, Nazmi Gür, Ayla Akat Ata, Emine Ayna, Emine Beyza Üstün, Bircan Yorulmaz, Bülent Barmaksız, Can Memiş, Dilek Yağlı, Gülfer Akkaya, Günay Kubilay, Zeki Çelik, Ali Ürküt, Altan Tan, Pervin Oduncu, Alp Altınörs, Berfin Özgü Köse, Cihan Erdal, Ayhan Bilgen ve İsmail Şengün hakkındaki gözaltı süresinin bugünden geçerli olmak üzere 4 gün süreyle uzatılmasına karar verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Yedi ildeki operasyonlarda 20 kişi gözaltına alınmıştı.

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