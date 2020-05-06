Koca Bulma Sanatı konusu nedir? Koca Bulma Sanatı oyuncuları kimler?

Koca Bulma Sanatı'nın yönetmenliğini Bora Onur gerçekleştirdi. 2018 yapımı film bugün televizyonda izleyicilerle buluşacak. İzleyiciler filmin oyuncu kadrosu ve konusunu merak ediyorlar. Peki Koca Bulma Sanatı konusu nedir ve oyuncuları kimler?

KOCA BULMA SANATI KONUSU

Gizem , Esin ve İnci üniversite yıllarından beri kopmayan üç yakın arkadaştırlar. Üçü de farklı karakterlere sahip, farklı işlerde çalışıyor olsalar da tek ortak dertleri var. Hepsi de bir an önce evlenip mutlu bir yuva kurmanın peşinde… Daha henüz AŞK’ı tatmadan, “KOCA” bulma derdine düşmüş , evlilik yolunda her şeyin mubah olduğunu düşünen bu üç arkadaş en iyi koca adayı nerede ve nasıl bulunur konusunda o kadar uzmanlaşmışlar ki neredeyse bu arayışı birer sanatına dönüştürmüşlerdir. Koca bulma sanatı`nda 30’larına dayanmış genç, alımlı, modern güzel üç kadının “Bay Doğru” peşindeki maceralarına tanık olacağız.

KOCA BULMA SANATI OYUNCULARI

Ahmet Kayakesen

Begüm Öner

Orçun Kaptan

Kimya Gökçe Aytaç

Kerem Poyraz Kayaalp

Nihan Tarhan

Fatih Serbest

Amir Garipler