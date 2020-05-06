Koca Bulma Sanatı konusu nedir? Koca Bulma Sanatı oyuncuları kimler?
Begüm Öner, Ahmet Kayakesen ve Kimya Gökçe Aytaç'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Koca Bulma Sanatı bugün televizyonda yayınlanacak. Üç yakın arkadaşının hikayesi filmde anlatılıyor. Peki Koca Bulma Sanatı konusu nedir, oyuncuları kimler?
Koca Bulma Sanatı'nın yönetmenliğini Bora Onur gerçekleştirdi. 2018 yapımı film bugün televizyonda izleyicilerle buluşacak. İzleyiciler filmin oyuncu kadrosu ve konusunu merak ediyorlar. Peki Koca Bulma Sanatı konusu nedir ve oyuncuları kimler?
KOCA BULMA SANATI KONUSU
Gizem , Esin ve İnci üniversite yıllarından beri kopmayan üç yakın arkadaştırlar. Üçü de farklı karakterlere sahip, farklı işlerde çalışıyor olsalar da tek ortak dertleri var. Hepsi de bir an önce evlenip mutlu bir yuva kurmanın peşinde… Daha henüz AŞK’ı tatmadan, “KOCA” bulma derdine düşmüş , evlilik yolunda her şeyin mubah olduğunu düşünen bu üç arkadaş en iyi koca adayı nerede ve nasıl bulunur konusunda o kadar uzmanlaşmışlar ki neredeyse bu arayışı birer sanatına dönüştürmüşlerdir. Koca bulma sanatı`nda 30’larına dayanmış genç, alımlı, modern güzel üç kadının “Bay Doğru” peşindeki maceralarına tanık olacağız.
KOCA BULMA SANATI OYUNCULARI
Ahmet Kayakesen
Begüm Öner
Orçun Kaptan
Kimya Gökçe Aytaç
Kerem Poyraz Kayaalp
Nihan Tarhan
Fatih Serbest
Amir Garipler