Koca: Risk kapıda her an gelebilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Anadolu Ajansı Editör Masası’nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yunanistan’da bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görülmesi nedeniyle tedbirleri artırdıklarını açıklayan Koca, şunları söyledi:



“Şu ana kadar Türkiye’de bir koronavirüs enfeksiyonuna, salgınına, vakasına rastlanmadı. Bu rastlanmayacağı anlamına gelmez. Çünkü komşumuz İran’da ciddi bir salgının olduğunu biliyoruz. Irak’ta, Lübnan’da görüldü, Suriye’de yarın görülebilir. Ülke bu anlamda risk altında ve bu süreçte bizim yapmamız gereken, ülkeye girişi önlemek. Vatandaşımız panik havası içinde olmasın. Bir virüs yok, olduğunda da her türlü ekipman, insan kaynağımız var. Her ilde referans hastane olarak planlanan ve personeli eğitilen, yoğun bakımları da boş bekletilen hastanelerimiz var. Risk kapıya geldi. Bizim, sınırdan içeri girişleri önlememiz gerekiyor. Kum ve Meşhed öyküsü olanları mutlaka karantinaya alıyoruz. Dün (önceki gün) 28 kişi alındı. Ülkeye girişi önlemek istiyoruz. Dün gece (önceki gece) 00.00 itibarıyla tamamen yasak kondu, hiç kimse alınmadı.”

Koca, vakaların saklandığına yönelik iddialara “Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) bir şeyi gizleyebilir misiniz? Gizlediğinizde bir daha dünyada bir yeriniz olabilir mi?” sorusuyla yanıt verdi.



Bilim Kurulu toplandı



Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs tehdidine karşı oluşturduğu Bilim Kurulu da dün bir kez daha toplandı. Bakan Koca, toplantının ardından açıklamalarda bulundu. İran ile ilgili sınırda sahra hastaneleri oluşturduklarını belirten Koca, “Gelen Türk vatandaşlarına 14 günlük izolasyon karantina dönemini ya da evde gözlem dönemini nasıl uygulayacağımızı anlatacağız. Kum ve Meşhed geçmişi olanların 14 günlük uygun ortamda gözetilmesi, klinik bulgusu olanların hastane ortamında takibi, hiçbir klinik bulgusu olmayan Kum ve Meşhed geçmişi olmayan kişilerin ise sahra hastanelerinde başta birkaç gün değerlendirilmesi yapıldıktan sonra gözlemevi hastane misafirhane gibi yerlerde en az 7 gün bekletilmesi daha sonra risk analizi yapılarak gerektiğinde 14 gününü evde tamamlaması şeklinde bir yaklaşım benimsedik. Ben yarın (bugün) sınır kapılarımızda alınan tedbirleri yerinde göreceğim” diye konuştu.



‘Kötüleşme yok’



İran’dan getirilen ve karantina altına alınan vatandaşların sağlık durumu hakkında da bilgi veren Koca, şunları kaydetti:



”Hastanede karantina altına alınan vatandaşlarda şu ana kadar ateş bulgusu anlamında bir farklılık yok. Herhangi bir yolcumuzda bir ateş durumu yok. Öksürük ve boğaz ağrısı olan vatandaşlar vardı onlar da da bir kötüleşme yok. Yapılan testleri koronavirüs açısından negatif çıktı. Bu dönemde sonuçlar negatif çıktı ancak daha sonra çıkmayabilir. Klinik bulgusu olmayanlar için 7. günde tekrarı, risk durumuna göre 14 güne tamamlamak yönünde bir karar benimsedik.”



Koca, Yunanistan ile ilgili bir tedbir alınıp alınmayacağının sorulması üzerine “Yunanistan’da bir vaka var. Bu anlamda farklı bir tedbir almaya gerek yok” ifadesini kullandı.



İlk kez askeri personel katıldı

Bilim Kurulu’nun dünkü toplantısında ilk kez askeri personel de yer aldı. Sağlık Bakanı Koca, bu durumun sorulması üzerine, “Tamamen bilgilenmek, var olan bu salgının geldiği noktayı bilmek amacıyla. Bundan öte bir şey değil” dedi.