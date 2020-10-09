09.10.2020 - 18:30 | | AA
Kocaeli için uyarı! Bu akşama dikkat
Kocaeli'nin güney ilçelerinde bu akşam kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Kocaeli'nin Gebze, Dilovası, Darıca, Körfez, Derince, Gölcük, Karamürsel ilçelerinde bu akşam kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Sel, su baskın, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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Aliyev noktayı koydu: Kimin tabanlarını yalarsan yala!Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan başbakanı Paşinyan'a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız" dedi.