Kocaeli için uyarı! Bu akşama dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Kocaeli'nin Gebze, Dilovası, Darıca, Körfez, Derince, Gölcük, Karamürsel ilçelerinde bu akşam kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Sel, su baskın, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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