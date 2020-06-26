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26.06.2020 - 11:29 | | DHA

Kocaeli’de 1,5 milyon liralık kaçak akaryakıt operasyonu

Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, 1 milyon 449 bin TL değerinde 271 bin 622 litre kaçak madde ile karıştırılmış akaryakıt ele geçirildi.

Kocaeli’de 1,5 milyon liralık kaçak akaryakıt operasyonu

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. İzmit ve Kartepe ilçelerinde bulunan şüphelilere ait 2 ayrı iş yerine baskın yapan ekipler, kaçak madde ile karıştırılmış akaryakıt ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul, Sakarya, Düzce ve Konya’da düzenlenen operasyonlarda 16 kişi gözaltına alındı. Operasyon süresince 1 milyon 449 bin TL değerinde 271 bin 622 litre kaçak madde ile karıştırılmış akaryakıt ele geçirildi. 5 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 1 kişi ise tutuklandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 kişi ise adliyeye sevk edildi.

 

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