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26.08.2020 - 09:02 | | DHA

Kocaeli'de ağustosta 190 kişi, koronavirüs karantinasını ihlal etti

Kocaeli emniyetinin ağustos ayı verilerine göre, Covid-19 pozitif tanısı koyulan ya da temaslı olduğu için karantinada kalması gereken 190 kişi, karantina kuralını ihlal ederken yakalandı.

Kocaeli'de ağustosta 190 kişi, koronavirüs karantinasını ihlal etti

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından koronavirüs ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulamalar aralıksız sürdürülüyor. Emniyet yetkilileri tarafından kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla basınla paylaşılan verilere göre, 29 Temmuz ve 24 Ağustos arasında yapılan 9 uygulamada toplam 12 bin 69 iş yeri denetlenirken, 147 bin 543 kişi sorgulandı. Denetimlerde Covid-19 pozitif tanısı koyulan ya da temaslı olduğu için karantinada kalması gereken 190 kişi yakalanırken, haklarında idari para cezası uygulandı ve adli işlem başlatıldı.

Ayrıca yapılan uygulamalarda, maske takmayan 592 kişiye ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 103 kişiye idari para cezası kesildi. Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 363 kişi de yakalanırken, haklarında işlem yapıldı.

Kocaelide ağustosta 190 kişi, koronavirüs karantinasını ihlal etti

Bursa'da yapılan Fırtına-16 operasyonunda yüklü miktar uyuşturucu madde ele geçilirdiBursa'da ihbar üzerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir otomobildeki gizli bölmelere saklanmış 100 bin captagon hap ve 12 kilogram plaka esrar ele geçirildi. Suriye uyruklu 1 şüpheli gözaltına alındı.
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