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17.09.2020 - 15:21 | | İHA

Kocaeli’de bitişik vaziyetteki 4 ev alev alev yandı!

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bilinmeyen bir nedenle çıkan ve bitişik halde bulunan 4 ev yanarak zarar gördüğü çatı yangınında, yanan evdeki yavru kedileri vatandaşlar son anda kurtardı.

Kocaeli’de bitişik vaziyetteki 4 ev alev alev yandı!

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Malta Mahallesi Nazım Hikmet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan tek katlı bir evin çatı kısmında henüz öğrenilemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişik halde bulunan 3 eve daha sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çıkan yangına müdahale etmek isteyen bir vatandaş hafif şekilde yaralandı. Vatandaş ekipler tarafından olay yerinde tedavi edildi. evlere teslim olan evlerde bulunan vatandaşlar ise büyük panik yaşadı. Vatandaşlar çaresizce yanan evlerini izlediler. Yanan evlerden birisinde bulunan 3 yavru kedi ise vatandaşlar tarafından dışarı çıkartıldı. Çıkan yangında 4 evin çatı kısmı hasar gördü. Polis ekipleri yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.

 

 

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