11.07.2020 - 23:47 | | AA
Kocaeli'de çok şüpheli olay! Boşa akan su ortaya çıkardı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişi hobi bahçesinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Bayramoğlu Mahallesi Balcı Sokak'ta bulunan hobi bahçesinde suyun boşa aktığını fark eden bir vatandaş durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, hobi bahçesinde bitki araştırmaları yapan Erdem Şanlıer'i (81) yerde hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Şanlıer'in öldüğünü tespit etti.
Şanlıer'in cesedi, olay yeri incelemesinin ardından adli tıp kurumuna gönderildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çok net Ayasofya mesajıSon dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü'nün açılışına video konferansla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili, 'Haklı kararlılığımızın sonucu olarak ibadete açtık. Kimin ne dediğine değil milletimizin ne istediğine göre bu kararı aldık' dedi.