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11.07.2020 - 23:47 | | AA

Kocaeli'de çok şüpheli olay! Boşa akan su ortaya çıkardı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişi hobi bahçesinde ölü bulundu.

Kocaeli'de çok şüpheli olay! Boşa akan su ortaya çıkardı

Alınan bilgiye göre, Bayramoğlu Mahallesi Balcı Sokak'ta bulunan hobi bahçesinde suyun boşa aktığını fark eden bir vatandaş durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, hobi bahçesinde bitki araştırmaları yapan Erdem Şanlıer'i (81) yerde hareketsiz halde buldu.

Kocaelide çok şüpheli olay Boşa akan su ortaya çıkardı

Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Şanlıer'in öldüğünü tespit etti.

Şanlıer'in cesedi, olay yeri incelemesinin ardından adli tıp kurumuna gönderildi.

 

 

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