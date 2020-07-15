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15.07.2020 - 01:52 | | AA

Kocaeli'de feci kaza: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'de feci kaza: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Sultan Orhan Mahallesi'nde seyreden, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 PKY 54 plakalı TIR , Terminal Caddesi'nde karşı yönden gelen Çetin Özkan'ın kullandığı 41 VR 521 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Özkan ile aynı araçtaki Tufan Aydın olay yerinde yaşamını yitirdi.Kazada otomobilden yola savrulan ve kimliği henüz belirlenemeyen kadın yaralandı.


Kocaelide feci kaza: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı




Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

TIR sürücüsü, aracını olay yerinde bırakıp kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Özkan ve Aydın'ın yakınları büyük üzüntü yaşadı.Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı.

Fahrettin Altun o görüntüleri paylaştıİletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili bir video paylaştı. Altun yaptığı paylaşıma 'İlk defa izleyeceksiniz' notunu düştü.İletişim Başkanı Fahrettin Altun:Aşağıdaki görüntüleri ilk defa izleyeceksiniz!Yer, Ankara. 15 Temmuz gecesi! Gözü pek vatandaşlarımız "Recep Tayyip Erdoğan" diye diye mermilerin üzerine yürüyor. Hain darbecilere, onların efendilerine meydan okurcasına! Milletimizin gücünü tüm dünyaya haykırırcasına!
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