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22.07.2020 - 21:32 | | DHA

Kocaeli'de feci kaza! Çok sayıda ölü var

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, kamyon ile çarpışan otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Kandıra Çakırcaali mevkiinde meydana geldi. İzmit yönüne giden 34 BSM 420 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 34 VZ 6212 plakalı kamyon çarpıştı.

Kocaelide feci kaza Çok sayıda ölü var



Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da yoldan çıkarken, kamyon devrildi. Kazada, otomobilde bulunan 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.


Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaşamını yitiren kişilerin cenazelerini otomobilden çıkardı. Yaşamını yitirenlerin kimliklerinin belirlenmesi ve ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.


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