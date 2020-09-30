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30.09.2020 - 10:35 | | AA

Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY üyesi firari zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Kocaeli'de ikamet eden, 5 ilde haklarında yakalama kararı bulunan ve aralarında farklı kurumlardan ihraç edilenlerin de bulunduğu 4 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sokak ortasında taciz edilen Dilan, karşı koyunca tekme tokat dövüldüİzmir'in Buca ilçesinde yürüyerek evine giden Dilan Tutka (26), kendisini takip eden Umut Çoğalan tarafından önce elle taciz edildi ardından elbiseleri yırtılarak, saldırıya uğradı. Karşı koyması üzerine tekme tokat dövülen genç kızı, Çoğalan'ın elinden vatandaşlar kurtardı. Gözaltına alınan saldırgan tutuklanırken, DHA'ya konuşan Dilan Tutka, "Beni öldürmediğine şükrediyorum" dedi.
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