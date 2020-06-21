Kocaeli'de kamyon istinat duvarına çarptı, mahalleli araçtakilere ikramda bulundu

Kaza, saat 02.30 sıralarında, Körfez Hacıosman Mahallesi İlimtepe Yolu üzerinde meydana geldi. Kuzey Marmara Otoyolu çıkışında kamyon trafiğine kapalı dik yokuşta ilerleyen Ömer Ulak idaresindeki 06 PKM 20 plakalı kamyon, frenlerinin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Sürücüsü yokuştaki virajı alamayarak Nihal Atsız Sokak’a giren kamyon, istinat duvarına çarparak durdu.

Evlerin bulunduğu sokakta kimse yaralanmazken, kamyonda bulunan N.D. isimli kadın korktuğu için fenalık geçirerek hastaneye kaldırıldı. Sürücü Ömer Ulak ile araçtaki Y.D. ve İ.D. kazayı yaralanmadan atlattı. Mahalle halkı kamyondaki kişilere çay ve bisküvi ikram etti.

Sürücü Ömer Ulak’ın polise verdiği ilk ifadesinde, Kuzey Marmara Otoyolu’ndan çıktıktan sonra navigasyon cihazının bu yolu kestirme olarak gösterdiğini ve gece karanlığı nedeniyle yolun kamyonlara yasak olduğunu belirten tabelaları görmediğini söylediği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.