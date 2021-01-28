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28.01.2021 - 09:51 | | AA

Kocaeli'de otomobil devrildi, sürücü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'de otomobil devrildi, sürücü yaralandı

Alınan bilgiye göre, D100 kara yolu İstanbul istikameti Osman Yılmaz Mahallesinde Ayhan Bozma yönetimindeki 34 NR 8426 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Otomobilden itfaiye yardımıyla çıkarılan sürücüye, sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

Sokakta donmak üzere olan evsiz kadını polis kurtardıBursa'da yoğun kar yağışı altında ve eksi 1 derece soğuğa rağmen sokakta yatan evsiz kadını, devriye gezen bekçi ve polis ekipleri kurtardı. Ekipler tarafından karakola götürülen kadına çay ve simit ikram edildi.
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