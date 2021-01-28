28.01.2021 - 09:51 | | AA
Kocaeli'de otomobil devrildi, sürücü yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D100 kara yolu İstanbul istikameti Osman Yılmaz Mahallesinde Ayhan Bozma yönetimindeki 34 NR 8426 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Otomobilden itfaiye yardımıyla çıkarılan sürücüye, sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.