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20.05.2020 - 13:18 | | DHA

Kocaeli'de polisten zorunlu maske denetimi!

Kocaeli’nde, maskesiz dışarı çıkma yasağı bugün başladı. Polis ekipleri, denetimde maske takmayanlara idari para cezası uyguladı.

Kocaeli'de polisten zorunlu maske denetimi!
Son dakika... Kocaeli'de maskesiz dışarı çıkma yasağı bugün başladı!
Son dakika... Kocaeli'de maskesiz dışarı çıkma yasağı bugün başladı!
Son dakika... Kocaeli'de maskesiz dışarı çıkma yasağı bugün başladı!
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Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, corona virüs salgınıyla mücadelede önemli katkı sağlayacağı düşünülerek, kent genelinde maske kullanımını zorunlu hale getirdi. İkinci bir karara kadar uygulanacak olan maskesiz dışarı çıkma yasağı bugün başladı.

Polis ekipleri de kentin işlek cadde, sokak ve meydanlarında denetim yaptı. 186 ekip ile denetim gerçekleştiren polis, maskesiz dışarı çıkanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’inci maddesi doğrultusunda idari para cezası uyguladı.

 

 

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