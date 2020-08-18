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18.08.2020 - 13:02 | | DHA

Kocaeli’nde eve giren 3 metrelik yılan paniğe neden oldu!

Gelen bir son dakika haberine göre, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde eve giren 3 metrelik yılan paniğe yol açtı. İtfaiye ekipleri yılanı evden çıkarıp, doğaya bıraktı.

Kocaeli’nde eve giren 3 metrelik yılan paniğe neden oldu!

Gölcük ilçesi İcadiye Mahallesi’ndeki eve yaklaşık 3 metre uzunluğunda yılan girdi. Evin içerisinde yılanı gören ev sahipleri, panikle dışarı çıkarak itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye, yılanı evden çıkardı.

Yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılan, yerleşim yerlerinden uzak bir bölgede, tekrar doğaya bırakıldı.

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