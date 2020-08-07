Kocaeli'nde yaşandı! Yaşlı adam köpeğe tecavüz ederken yakalandı

Olay, dün saat 17.30 sıralarında, Kocaeli Kandıra ilçesine bağlı Kocakaymaz Mahallesi Çal mevkisinde meydana geldi. Fatoş A. (37), sokakta beslediği yavrusu da bulunan çoban köpeğine yiyecek vermek için yanına gittiği sırada Maksut K.’nin (73) hayvanı ağaca bağlayarak, tecavüz ettiğini gördü.

Fatoş K., “Ne yapıyorsun sen burada?” diye bağırıp, çığlık atınca Maksut K. de hemen toparlanarak, pantolonunu giydi, iç çamaşırı da elinde kaldı. Maksut K., eline geçirdiği taşları Fatoş A.’ya atmaya çalıştı. Fatoş A., “İmdat, yardım edin, köpeğe tecavüz ediyorlar” diye bağırırken, yardıma gelen kişi, Maksut K.’yi yakaladı.

İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, Maksut K.’yi gözaltına aldı. Cumhuriyet başsavcılığına olayla ilgili bilgi verilirken, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılan Maksut K. hakkında, 'mala zarar verme' suçundan soruşturma başlatıldı.