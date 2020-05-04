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04.05.2020 - 17:28 | | DHA

Kocasının dövdüğü yaşlı kadın yurda yerleştirildi!

Çorum’da kocası Ünal Kazancı (78) tarafından dövülüp sokağa atıldığını öne süren Hasibe Kazancı (76), polis ekipleri tarafından evinden alınıp, yurda yerleştirildi.

Kocasının dövdüğü yaşlı kadın yurda yerleştirildi!

Çorum’da Ata Caddesi’ndeki apartman dairesinde oturan Hasibe Kazancı, iddiaya göre eşi Ünal Kazancı tarafından darp edilerek, sokağa atıldı. Yaşlı kadına Çelebi ve Birsen Şahin çifti, sahip çıktı, evlerine aldı. Kadının darp edildiğini öğrenen Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, polis ekiplerini eve gönderdi. Yürüme zorluğu çeken kadını kucağına alan bir polis memuru, araca taşıdı. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Hasibe Kazancı ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Huzurevine yerleştirilen kadın, bakım altına alındı. Eşini dövdüğü iddia edilen Ünal Kazancı hakkında soruşturma başlatıldı.

Eşinin kendisini dövdüğünü anlatan Hasibe Kazancı, “Eşim beni dövdü sokağa attı. Bana bu aile sahip çıktı. Allah razı olsun. Beni İzmir’de oğullarımın yanına göndersinler” dedi. Hasibe Kazancı’ya evlerini açan Çelebi Şahin de, “Biz onu sokakta bulduk, eve getirdik. 2 gündür yemek yemediğini söyledi yemek yedirdik, misafir ettik” diye konuştu

 

 

Fotokapanlar yaban hayatını görüntülediAralarında Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Malatya'nın da yer aldığı bir çok ilde yaban hayatı, kurulan fotokapanlarla görüntülendi. Görüntülere koruma altında bulunan vaşak,dağ keçileri, dahil bir çok hayvan yansıdı.
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