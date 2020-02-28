28.02.2020 - 20:05 |
Kod Adı: Ressam filmi konusu nedir? Kod Adı: Ressam oyuncu kadrosu
Orjinal adı Mo Seung olan 2018 yılında gösterime giren Kod Adı: Ressam filmi bu akşam ekranlara geliyor. Çin – Hong Kong ortak yapımı olan aksiyon filmi izleyenlere oldukça heyecanlı anlar yaşatacak. Peki merakla araştırılan Kod Adı: Ressam filmi konusu nedir? İşte hem bu sorunun yanıtı hem de ? Kod Adı: Ressam filmi oyuncu kadrosu...
KOD ADI: RESSAM KONUSU NEDİR?
Hong Kong polisi, Ressam takma adıyla bilinen sahte para uzmanı bir çetenin liderini arar. Çete işinde o kadar yeteneklidir ki gerçek parayla sahte para arasında ayrım yapmak neredeyse imkansızdır. Polis, Ressam’ın gerçek kimliğini bulmak için hayatta kalan tek çete üyesi Lee Man’in vereceği bilgilerden yararlanmak ister. 2018 Çin – Hong Kong ortak yapımı Project Gutenberg filmi yönetmen Felix Chong tarafından yönetilmektedir. Aksiyon, suç ve gizem türündeki Project Gutenberg 2018 filmi 5 ödüle sahiptir.
KOD ADI: RESSAM OYUNCULARI
Yun-Fat Chow - Ressam
Aaron Kwok - Lee Man
Jingchu Zhang - Yuen Man
Catherine Chau - Inspector Ho
Wenjuan Feng - Sau Ching (as Joyce Wenjuan Feng)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kapatmayacağız' deyip ekledi: Bugün 30 bini bulabilir!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle buluşma toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınıra yürüyen mültecileri hatırlatarak, "Ne dedik aylar önce? 'Eğer bu böyle giderse biz kapıları açmak zorunda kalacağız.' Rahatsız oldular. İnanmadılar bizim bu söylediğimize. Biz de dün ne yaptık? Kapıları açtık. Şimdi bu sabah itibarıyla yaklaşık 18 bin oldu kapıları zorlayıp geçenler. Ama bugün herhalde 25 bin-30 bini bulabilir. Bu kapıları bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız." ifadelerini kullandı.