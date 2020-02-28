Kod Adı: Ressam filmi konusu nedir? Kod Adı: Ressam oyuncu kadrosu

KOD ADI: RESSAM KONUSU NEDİR?



Hong Kong polisi, Ressam takma adıyla bilinen sahte para uzmanı bir çetenin liderini arar. Çete işinde o kadar yeteneklidir ki gerçek parayla sahte para arasında ayrım yapmak neredeyse imkansızdır. Polis, Ressam’ın gerçek kimliğini bulmak için hayatta kalan tek çete üyesi Lee Man’in vereceği bilgilerden yararlanmak ister. 2018 Çin – Hong Kong ortak yapımı Project Gutenberg filmi yönetmen Felix Chong tarafından yönetilmektedir. Aksiyon, suç ve gizem türündeki Project Gutenberg 2018 filmi 5 ödüle sahiptir.

KOD ADI: RESSAM OYUNCULARI



Yun-Fat Chow - Ressam



Aaron Kwok - Lee Man



Jingchu Zhang - Yuen Man



Catherine Chau - Inspector Ho



Wenjuan Feng - Sau Ching (as Joyce Wenjuan Feng)