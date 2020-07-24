Koful Nedir? Kofulun Görevi, Yapısı Ve Özellikleri Nelerdir?

Görevleri ve özellikleri bakımından koful hücre sitoplazması açısından büyük bir öneme sahiptir. Aynı zamanda işyerine bağlı olarak 6 değişik çeşidi bulunduğunu söylemek mümkün. Yaşamın devam edebilmesi ve döngünün sürebilmesi noktasında koful önemli bir görev üstlenmektedir.

Koful Nedir?

Çeşitli materyaller ya da çözeltileri bünyesinde barındıran organel koful olarak bilinmektedir. Koful içerisinde farklı maddeler yer alır. Bu maddeler depolama, ayrıştırma ya da salgılanmış şekilde bulunur. Golgi cisimciği endoplazmik retikulum ile beraber, hücre zarından yanı sıra çekirdek zarından da oluştuğunu söylemek gerekir. Bu doğrultuda farklı çeşitleri bulunmaktadır. Her bir çeşidin ayrı görevleri bulunur ve yaşamsal açıdan fonksiyonel bir etkiye sahiptir.

Kofulun Görevi Nelerdir?

Önemli bir organel olarak koful farklı görevlere sahiptir. En önemli görevlerinden biri bitkiye destek sağlar ve bitkinin dik durmasını olanak verir. Böylece yaşamsal açıdan tüm farklı döngü etkin şekilde yapılabilmektedir.

Koful içerisinde aynı zamanda öz suyu ya da hücre suyu olarak bilinen madde bulunmaktadır. Bu doğrultuda sıvı turgor basıncı ile beraber bitkinin büyümesine bağlı olarak dik durmasında önemli bir görev üstlenmektedir. Diğer taraftan besinin sindirim noktasında kofullar hayvan ve bitki hücrelerinde büyük öneme sahiptir. Ayrıca yüksek oranda biriken suyun dengeli şekilde dışarı atılması noktasında önemli bir potansiyel teşkil etmektedir.

Kofulun Yapısı ve Özellikleri Nelerdir?

Koful tek katlı bir zar yapısına sahiptir. Aynı zamanda içi sıvı dolu keseciklerden oluşur. Golgi cisimciği ile endoplazmik retikulum organellerin yanı sıra hücre zarı veya çekirdek zarı üzerinden de üretilebilmektedir. Olgun yani diğer bir adı ile yaşlı bitkiler içerisindeki kofullar genel olarak merkezi koful olarak bilinir. Oluşan bu büyük koful diğer küçük kofulların bir araya gelmesi ile beraber ortaya çıkmaktadır.

Diğer taraftan hayvan hücrelerinde bulunan kofullar bitki hücrelerindeki kofullara göre boyut açısından daha küçüktür. Ancak hayvan hücrelerindeki kofulların daha yüksek sayıya sahip olduğunu söylemek mümkündür. Bu doğrultuda hayvan hücrelerinde bulunan kofullar endositoz üzerinden oluşur. Yapısında salgı maddesi bulundurur ve gerektiği zamanlarda kullanım için depolar. Tek hücreli ökaryotik canlılara bakıldığında besin kofulu ile kontraktil koful yer almaktadır. Kofulların temel yapısı içerisinde görevleri açısından sitoplazma içerisinde su dengesini sağlamak en önemli unsurlardan biridir.