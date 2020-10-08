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08.10.2020 - 14:21 |

Kokain doktoru ünlü müzik gruplarının turne müdürü çıktı

Ambarlı gümrüğünde geçen hafta düzenlenen operasyonla ele geçirilen gübreler arasında emdirilmiş, 258 kilo kokainin ayrıştırıcısı olarak İstanbul da gözaltına alınan “Doktor” lakaplı İngiliz Anthony Murray'ın tanınmış müzik gruplarından Happy Monday’s ve Black Grape gruplarının eski turne müdürü olduğu ortaya çıktı. İngiliz gazetelerinin de geniş yer verdiği olayla ilgili Murray’ın daha önceden de uyuşturucu kaydı olduğu ve 3 yıl hapis cezası aldığı öğrenildi.

Kokain doktoru ünlü müzik gruplarının turne müdürü çıktı
Ferit ZENGİN/İSTANBUL

İstanbul Narkotik Polisi ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, 30 Eylül’de önemli bir operasyona imza atmıştı. İki birimin ortak çalışmasında, Kolombiya’dan gelen ve Ambarlı Limanı’na yanaşan bir gemideki 6 konteyner içerisinde 258 kilo kokain ele geçirilmişti. Yaklaşık 120 ton gübre içerisine karıştırılan kokainin uluslararası bir şebeke tarafından Türkiye'ye sokulduğu belirlenmişti

Uyuşturucuyu yakaladıktan sonra, uluslararası çalışan zehir şebekesinin Türkiye ayağına yönelik çalışma yapan ekipler, 15 şebeke üyesini İstanbul da yakalayıp gözaltına almıştı. Yakalanan şüpheliler arasında, İngiltere’den gelen ve “doktor” lakabıyla anılan l şahısın uyuşturucuları gübreden ayırmakla görevli olduğu ve uyuşturucunun yola çıkmasından sonra İngiltere'den ayrılarak İstanbul'a geldiği belirlenmişti..

Yakalandıktan sonra İngiliz medyasında da geniş yer alan Doktor lakaplı İngilizin, müzik grupları Happy Monday’s ve Black Grape in eski turne müdürü olduğu ortaya çıktı. Daha önceden de uyuşturucudan sabıkası olduğu öğrenilen Anthony Murray’ın iki oğlunun da uyuşturucu olaylarına karıştığı öğrenilirken, Türkiye'de tutuklanan "doktor" un 2 müzik grubu üyelerinden bazılarının da yakın arkadaşı olduğu öğrenildi.

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