23.10.2020 - 09:03 | | DHA
Kokoreççiye sahte içki baskını
İzmir'in Bornova ilçesinde, bir kokoreççi dükkanına yapılan baskında, yaklaşık 230 litre etil alkol ile 20 litre sahte içki ele geçirildi.
Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede sahte etil alkol ve sahte içkinin satışını önlemek amacıyla yaptıkları çalışma kapsamında, bir kokoreççi dükkanına baskın düzenledi.
İş yerinde yapılan aramada, yaklaşık 230 litre etil alkol ile 20 litre sahte içki, etiket, alkol aroması, alkol yapım kiti, anason yağı, içki yapımında kullanılan malzemeler ve çok sayıda içki şişesi ele geçirildi. İş yeri sahibi D.Ç. gözaltına alındı.
Taksiciden kadın müşteriye şok tehdit: Seni gebertirim kadınEsenyurt’tan taksiye binen bir kadın müşteri, Küçükçekmece’ye gitmek isteyince taksi şoförü yoğun trafikten dolayı metrobüse bırakmayı teklif etti. Buna sinirlenen müşteri takside sigara içmeye kalkınca ortalık karıştı. Taksicinin, kadın müşteriyi ölümle tehdit ettiği anlar kadının cep telefonu kamerasına yansıdı.