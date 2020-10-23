Kokoreççiye sahte içki baskını

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede sahte etil alkol ve sahte içkinin satışını önlemek amacıyla yaptıkları çalışma kapsamında, bir kokoreççi dükkanına baskın düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada, yaklaşık 230 litre etil alkol ile 20 litre sahte içki, etiket, alkol aroması, alkol yapım kiti, anason yağı, içki yapımında kullanılan malzemeler ve çok sayıda içki şişesi ele geçirildi. İş yeri sahibi D.Ç. gözaltına alındı.