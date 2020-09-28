MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kokusu mahalleyi sardı herkes polisi aradı
ABONE OL
28.09.2020 - 17:39 | | İHA

Kokusu mahalleyi sardı herkes polisi aradı

Kahramanmaraş’ta yaşlı bir adam yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.

Kokusu mahalleyi sardı herkes polisi aradı

Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Yörükselim Mahallesinde birkaç gündür haber alamadıkları Muhsin Gündüz’ün (65), evinden kötü kokulan geldiğini fark eden komşuları durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri çevredeki ağır koku nedeniyle Gündüz’ün yaşadığı eve çilingir yardımıyla girdi. Gündüz’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Gündüz’ün 3 gün önce hayatını kaybettiği, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

Sahibinin önünde çalmaya kalktı, kaza yapınca yakalanıp dayak yediRusya'da sahibinin önünde otomobili çalmaya çalışan soyguncu, birkaç metre ileride kaza yaptı. Sürücü ve beraberindeki kişiler, soyguncuyu araçtan indirerek dayak attı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MSB duyurdu! El Kaide bağlantılı terörist 3 çocuğuyla yakalandı

MSB duyurdu! El Kaide bağlantılı terörist 3 çocuğuyla yakalandı

Fiyatlar düştü! Vatandaşlar akın ediyor...

Fiyatlar düştü! Vatandaşlar akın ediyor...

Ermenistan'ın arkasında hangi güçler var?

Ermenistan'ın arkasında hangi güçler var?

Üniversiteler ne zaman açılacak? Bu sene üniversiteler açılacak mı?

Üniversiteler ne zaman açılacak? Bu sene üniversiteler açılacak mı?

Sıradaki Haber