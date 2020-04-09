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09.04.2020 - 05:51 |

Kolonya ve dezenfektan yüklü TIR kaza yaptı

Sakarya'da kolonya ve dezenfektan yüklü TIR'ın refüjdeki bariyerlere çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Kolonya ve dezenfektan yüklü TIR kaza yaptı

Konya'dan İstanbul'a seyreden Celal P. idaresindeki kolonya ve dezenfektan yüklü plakalı TIR, D-650 kara yolunun Alifuatpaşa mevkisindeki refüjdeki bariyerlere ve tabelalara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle TIR'da sıkışan sürücü Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından kurtarılarak Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolunun Sakarya istikametinde trafik, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından normale döndü.

 

 

    Bakan Koca sosyal medyadan duyurduSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Üniversitesi Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesinin hizmete açıldığını bildirdi.
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