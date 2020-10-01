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01.10.2020 - 09:28 | | DHA

Komando timlerinden Karadeniz'de sıkı güvenlik

Karadeniz'de, jandarma komando timleri, terör örgütünün olası sızma ve yapılanmasına yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor. Teknolojik cihazlarla donatılmış timler, ormanlık, eğimli alanda zorlu arazi koşullarındaki sıkı operasyonlarıyla örgütün yaylalarda muhtemel sızmaları ve barınmalarının da önüne geçiyor.

Komando timlerinden Karadeniz'de sıkı güvenlik

Rize kırsalında, jandarma komando timleri, terör örgütü PKK'nın Karadeniz Bölgesi'ne olası geçişini önlemek için kırsal alanda denetim ve kontrollerine aralıksız devam ediyor. Rize Jandarma Komutanlığına bağlı özel eğitimli timler, bölgede kırsal alanın yanı sıra yaylalardaki geçiş güzergahı olabilecek muhtemel bölgelerde düzenlediği operasyonlarla tetöristlerin bölgeye geçişlerini engelliyor. Teknolojik cihazlarla donatılmış timler, ormanlık ve eğimli alanda zorlu arazi koşullarındaki sıkı operasyonlarıyla örgütün yaylarda muhtemel sızmaları ve barınmalarının da önüne geçiyor. Karadenizin zorlu coğrafyasında Demirören Haber Ajansı'nca (DHA) görüntülenen timler, operasyona çıktıkları arazide, en son teknolojik yerli silahların ve mühimmatın yanı sıra özel askeri malzemeleri kullanıyor.

ONLAR SAYESİNDE GÜVENDEYİZ

Doğu Karadeniz'de terör örgütünün olası sızma ve yapılanmasına yönelik sürdürülen operasyonlara halk da büyük destek veriyor. Operasyonların devam ettiği bölgede yaşayan yaylacılardan Yalçın Şahin, Bölgemizde terör anlamında bugüne kadar sıkıntılı bir durum olmadı. Ancak jandarma ekiplerinin yaptığı bu operasyonlarla kendimizi daha da güvende hissediyoruz. Allah onlara güç, kuvvet versin; onlar sayesinde güvendeyiz dedi.

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