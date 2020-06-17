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17.06.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Komandolar Haftanin’de

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin’de yer alan terör hedeflerine yönelik kara operasyonu başlatıldığını duyurdu

Komandolar Haftanin’de

Türk Silahlı Kuvvetleri, pazar günü Irak’ın kuzeyindeki Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk’taki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği hava harekâtının ardından dün gece de Haftanin’e yönelik kara harekâtı başlattı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Haftanin bölgesine “Pençe-Kaplan Operasyonu” kapsamında komandoların hava hücum harekâtıyla bölgeye intikal ettiğini bildirdi. 

MSB’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Pençe-Kaplan Operasyonu başladı. Kahraman komandolarımız Haftanin’de. Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla; Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA’larla desteklenen komandolarımız, hava hücum harekâtıyla bölgeye intikal etmişlerdir.”

Komandolar Haftanin’de

 

Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi harekat merkezindeMilli Savunma Bakanlığı'nın twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi Pençe-Kaplan Operasyonu’nu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nde sevk ve idare ediyor” ifadelerine yer verildi.
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