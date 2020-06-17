Komandolar Haftanin’de

Türk Silahlı Kuvvetleri, pazar günü Irak’ın kuzeyindeki Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk’taki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği hava harekâtının ardından dün gece de Haftanin’e yönelik kara harekâtı başlattı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Haftanin bölgesine “Pençe-Kaplan Operasyonu” kapsamında komandoların hava hücum harekâtıyla bölgeye intikal ettiğini bildirdi.

MSB’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Pençe-Kaplan Operasyonu başladı. Kahraman komandolarımız Haftanin’de. Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla; Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA’larla desteklenen komandolarımız, hava hücum harekâtıyla bölgeye intikal etmişlerdir.”