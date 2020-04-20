Komik Eş Anlamlısı Nedir? Komik Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

İnsanda gülme duygusu uyandıran, eğlendiren ve güldürücü durumlar için komik sözcüğü kullanılmaktadır. Bu anlamı ile beraber aynı zamanda TDK’ya göre eş anlamlısı olarak, ‘gülünç’ kelimesini kullanmak mümkün.



Komik Eş Anlamlısı Nedir?



Herhangi bir durum karşısında insanın gülmesine sebep olabilecek pek çok etki komik olarak nitelenir. Hayatın bir parçası olan komiklik özellikle komedyenler tarafından ele alınmakta ya da gündelik yaşamda komik insanlar gerçekleştirmektedir. Farklı yerlerde amaca uygun kullanırken komik kelimesi için alternatif olarak, gülünç eş anlamlı sözcüğü kullanılabilir.



Komik Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler



Komik kelimesi için eş anlamlı olarak gülünç sözcüğü aynı anlam üzerinden kullanılabilir.



‘’O çok komik bir çocuk.’’



‘’Bir anda gülünç duruma düştü.’’



Hem komik hem de gülünç kelimelerini yazılışları ve okunuşları farklı olsa dahi aynı anlam üzerinden kullanabilirsiniz.