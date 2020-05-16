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16.05.2020 - 23:04 | | DHA

Son dakika haberler: Komşu aileler birbirine girdi! Polis kavgayı güçlükle ayırdı

Son dakika haberlere göre Adıyaman'da, komşu Suriyeli iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi gözaltına alındı.

Son dakika haberler: Komşu aileler birbirine girdi! Polis kavgayı güçlükle ayırdı

Kavga, akşam Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli iki komşu aile arasında bilinmeyen nedendenle başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı güçlükle sonlandırdı. Ekipler, kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişiyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü. 

 

Yasağa rağmen denize girdilerMuğla'nın Marmaris ilçesinde, 2 kadın yasak olmasına rağmen beraberlerine aldıkları 4 çocukla denize girdi. Denize girmenin yasak olduğu hatırlatılan kadınlar, basın mensuplarına "Neden çekiyorsunuz, hemen eve gideceğiz" diyerek, tepki gösterdi.
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