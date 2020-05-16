Son dakika haberler: Komşu aileler birbirine girdi! Polis kavgayı güçlükle ayırdı

Kavga, akşam Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli iki komşu aile arasında bilinmeyen nedendenle başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı güçlükle sonlandırdı. Ekipler, kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişiyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.