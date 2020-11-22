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22.11.2020 - 19:22 | | DHA

Komşular park yeri nedeniyle birbirine girdi

Gaziantep'te, komşu aileler arasında araç park yeri nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, komşu iki aile arasında önceki gün araç park yeri nedeni ile tartışma çıktı. Aileler arasında bugün de aynı nedenle başlayan tartışma, tarafların yakınlarının da dahil olması ile büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında, Mehmet K., evden aldığı tabanca ile ateş ederek, komşusu Süleyman D. ve Hüseyin D.yi yaraladı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralanan Süleyman D. ve Hüseyin D. ambulanslarla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Komşular park yeri nedeniyle birbirine girdi

Polis olayın ardından Mehmet K.yi kullandığı tabanca ile birlikte gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 22 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 155 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 17 kişiye hastalık tanısı konuldu, 139 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 4 bin 217 oldu, son 24 saatte 3 bin 812 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 374 bin 637'ye yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Tedbirler ve kısıtlamaların yakın zamanda netice vermesi için kurallara sıkı sıkıya uymalıyız." dedi.
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