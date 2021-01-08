08.01.2021 - 12:12 | | DHA
Komşuları demir kapıyı açamadı, yaşlı adam yangında öldü!
Erzurum’un Şenkaya ilçesine bağlı Yazılı Mahallesi’nde yalnız yaşayan Binali Tören (91), evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.
Şenkaya'nın Yazılı Mahallesi’nde, Binali Tören'in tek başına yaşadığı evde, saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Tören’e yardım etmek isteyen komşuları, demir kapı ve demir korkuluk bulunan pencereler sebebiyle eve giremedi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Binali Tören’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yangının sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıktığı üzerinde duruluyor.
Antalya'da aile faciası! Kelepçeli koca şiddeti ölümle bittiAntalya'da Melek İpek ellerini kelepçeleyip kendisin çıplak halde saatlerce döven eşi Ramazan İpek'i (36) av tüfeği ile vurarak öldürdü. Jandarmayı arayıp teslim olan Melek İpek’in aldığı darbeler sonucu gözlerinde şişlik ve morluk oluştuğu görüldü. Ramazan İpek'in ise olay öncesinde sosyal medya hesabından 'Alkolün müptelası değiliz' diye viski fotoğrafı paylaştığı ortaya çıktı.