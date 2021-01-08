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08.01.2021 - 12:12 | | DHA

Komşuları demir kapıyı açamadı, yaşlı adam yangında öldü!

Erzurum’un Şenkaya ilçesine bağlı Yazılı Mahallesi’nde yalnız yaşayan Binali Tören (91), evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Komşuları demir kapıyı açamadı, yaşlı adam yangında öldü!

Şenkaya'nın Yazılı Mahallesi’nde, Binali Tören'in tek başına yaşadığı evde, saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Tören’e yardım etmek isteyen komşuları, demir kapı ve demir korkuluk bulunan pencereler sebebiyle eve giremedi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Binali Tören’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yangının sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıktığı üzerinde duruluyor.

 

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