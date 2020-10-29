MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Komşusunu öldüren polis memuru tutuklandı!
ABONE OL
29.10.2020 - 17:10 | | DHA

Komşusunu öldüren polis memuru tutuklandı!

Konya’nın Seydişehir ilçesinde husumetli olduğu komşusu Ümit Özhelvacı'yı (40) beylik tabancasıyla vurarak öldüren polis memuru Mustafa Sertel (49), tutuklandı.

Komşusunu öldüren polis memuru tutuklandı!

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Alaylar 2 Mahallesi Seyitharun Bulvarı'nda meydana geldi. Mustafa Sertel, aralarında husumet bulunan komşusu Ümit Özhelvacı ile yolda karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Sertel, beylik tabancasıyla Özhelvacı'ya 5 el ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Özhelvacı, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olay yerinden ayrılan Mustafa Sertel ise polis merkezine gidip, husumetli olduğu komşusu Ümit Özhelvacı'yı öldürdüğünü itiraf ederek teslim oldu. Sertel, bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

 

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi konuşmayı okudu! Dikkat çeken detayGelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nde 'Cumhuriyetin 97. Yılında Milli Mücadele Sergisi' açılış programında konuştu.Halide Edip Adıvar'ın Sultanahmet Meydanı'ndan yaptığı konuşmayı okuyan Erdoğan sergi açılışında yaptığı konuşmada, 'Sergimizde yer alan eşyalar İstiklal harbi ve mücadelemizi yeniden canlandıracaktır. Çanakkale Savaşı'nın sembollerinden 57 alay sancağı bunlardan biridir' dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

29 Ekim koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte bugünkü korona tablosu...

29 Ekim koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte bugünkü korona tablosu...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

KYK burs başvurusu ekranı 2020: e-Devlet KYK burs başvurusu nasıl yapılır, burs ne kadar, kaç lira, ne zaman bitecek?

KYK burs başvurusu ekranı 2020: e-Devlet KYK burs başvurusu nasıl yapılır, burs ne kadar, kaç lira, ne zaman bitecek?

Sıradaki Haber