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29.05.2020 - 11:15 | | İHA

Komşusunun evinden altın ve para çalan kişi, sabıkalı çıktı!

Konya’nın Meram ilçesinde Doğan D. (25), kendi mahallesinde oturan kişinin evine girerek, 15 bin lira değerindeki altınlar ile bir miktar para çaldı. Gözaltına alınan Doğan D.'nin emniyette 5 suçtan kaydının olduğu ortaya çıktı.

Komşusunun evinden altın ve para çalan kişi, sabıkalı çıktı!

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Uzun Harmanlar Mahallesi'ndeki evden yapılan altın ve para hırsızlığıyla ilgili şikayet üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda hırsızlık şüphelisinin, aynı mahallede yaşayan Doğan D. olduğu tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla Doğan D. gözaltına alınırken, evinde yapılan aramada ise çalınan 15 bin lira değerindeki altınlar ve paraları ele geçirildi. Farklı suçlardan poliste 5 kaydı bulunduğu tespit edilen Doğan D.'nin işlemleri sürdürülüyor.

 

 

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