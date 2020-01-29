Konteyner kent kuruluyor

Alt yapı çalışmaları sonrasında AFAD’ın konteynerleri bu alana getirilecek. Evleri hasar gören insanların geçici olarak konakladığı çadırkentte ise soğuk havaya rağmen yaşam devam ediyor.



Kış şartlarının ağırlaşması ve yağışların da artması göz önüne alınarak, konteyner kentlerin kurulması için kollar sıvandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ merkez Aşağı Holpenk’teki bir arazide konteynerden müteşekkil yaklaşık bin ailenin barınabileceği geçici konaklama merkezi yapacaklarını açıkladı. Milliyet, o bin ailenin kalacağı konteyner kent alanın hazırlık çalışmalarını yerinde görüntüledi.



Elazığspor Tesisleri’nin yanında bulunan alan, şehir merkezine 15 kilometre uzaklıkta. Ekipler kamyon ve iş makinaları ile stabilize çalışmalarına başladı. Bu çalışmaların ardından AFAD, buraya konteynerleri getirip yerleştirecek.



Fotoğraf: Yavuz Özden / Milliyet