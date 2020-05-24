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24.05.2020 - 20:45 | | DHA

Kontrol noktasında vatandaşlara bayram sürprizi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde jandarma ekipleri, bayram tedbirleri kapsamında yol kontrol noktasındaki denetlemelerde vatandaşlara şeker ve kolonya ikramında bulundu.

Kontrol noktasında vatandaşlara bayram sürprizi

Kemalpaşa İlçe Jandarma ekipleri, bayram tedbirleri kapsamında yol kontrol noktasındaki denetlemelerde vatandaşlara şeker ve kolonya ikramında bulundu. Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ve asayiş ekipleri, İzmir- İstanbul otoyolu Akalan gişelerinde oluşturulan kontrol noktasında uygulama yaptı.

Kontrol noktasında vatandaşlara bayram sürprizi

Sürücü ve yolcuların seyahat izin belgelerini kontrol eden ekipler, kolonya ve şeker ikram ederek vatandaşların bayramını kutladı. Uygulama noktasında ikramda bulunan jandarmanın bu inceliği vatandaşı memnun etti.

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