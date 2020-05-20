AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Mustafa Varol'un kullandÄ±ÄŸÄ± 45 AAE 056Â plakalÄ± hafriyat tÄ±rÄ±, Manisa DoÄŸu Ã‡evreyolu'nda kontrolden Ã§Ä±karak karÅŸÄ± ÅŸeride geÃ§ti. ÅžarampolÃ¼ geÃ§en TIR, tren yolunda durdu.
Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine ambulans, itfaiye polis ekipleri sevk edildi.Â
Ä°tfaiye ekiplerince TIR'Ä±n kabininden Ã§Ä±karÄ±lan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Mustafa Varol, saÄŸlÄ±k ekiplerine teslim edildi.Â
Manisa Åžehir Hastanesine sevk edilen sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n hayati tehlikesinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.Â
TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Devlet DemiryollarÄ± (TCDD) ekipleri bÃ¶lgede Ã¶nlem alÄ±rken, TIR'Ä±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Kaza nedeniyle, tren seferlerinde aksama meydana geldi.Â
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Bursa'yÄ± basan yÄ±lanlar vatandaÅŸÄ± korkuttuBursa'da son bir hafta yaÅŸanan çöl sÄ±caklarÄ± sebebiyle ortaya çÄ±kan boylarÄ± 2 metreyi aÅŸan yÄ±lanlar vatandaÅŸlarÄ± tedirgin ediyor. Dün Ä°znik ilçesinde bir vatandaÅŸÄ±n iÅŸ yerinin kapÄ±sÄ±nÄ±n önünde görülen yÄ±lanÄ±n ardÄ±ndan bugün de Mudanya ilçesinde bir evin bahçesinin tel duvarÄ±na dolanmÄ±ÅŸ halde bir baÅŸka yÄ±lan görüldü.