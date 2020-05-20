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20.05.2020 - 15:02 | | AA

Kontrolden çÄ±kan hafriyat TIRÄ± tren yoluna girdi

Manisa'nÄ±n Åžehzadeler ilÃ§esinde kontrolden Ã§Ä±karak tren yoluna giren hafriyat tÄ±rÄ±nÄ±nÂ sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ yaralandÄ±.Â

Kontrolden çÄ±kan hafriyat TIRÄ± tren yoluna girdi

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Mustafa Varol'un kullandÄ±ÄŸÄ± 45 AAE 056Â plakalÄ± hafriyat tÄ±rÄ±, Manisa DoÄŸu Ã‡evreyolu'nda kontrolden Ã§Ä±karak karÅŸÄ± ÅŸeride geÃ§ti. ÅžarampolÃ¼ geÃ§en TIR, tren yolunda durdu.

Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine ambulans, itfaiye polis ekipleri sevk edildi.Â 

Ä°tfaiye ekiplerince TIR'Ä±n kabininden Ã§Ä±karÄ±lan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Mustafa Varol, saÄŸlÄ±k ekiplerine teslim edildi.Â 

Manisa Åžehir Hastanesine sevk edilen sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n hayati tehlikesinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.Â 

TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Devlet DemiryollarÄ± (TCDD) ekipleri bÃ¶lgede Ã¶nlem alÄ±rken, TIR'Ä±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Kaza nedeniyle, tren seferlerinde aksama meydana geldi.Â 

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