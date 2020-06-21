MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kontrolden çıkan midibüs yan yattı: 4 yaralı
ABONE OL
21.06.2020 - 18:52 | | DHA

Kontrolden çıkan midibüs yan yattı: 4 yaralı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp ağaçlık alana yan yatan midibüste 4 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan midibüs yan yattı: 4 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Saray-Kıyıköy karayolu üzerinde meydana geldi. Saray'dan Kıyıköy  beldesine yolcu taşıyan Orhan Durgun yönetimindeki 59 RR 527 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkıp ağaçlık alana yan yattı.

Kontrolden çıkan midibüs yan yattı: 4 yaralı

Yağışlı hava nedeniyle yolun kaygan olmasından kaynaklandığı belirtilen kazada midibüste bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

İnternette görüp yaptı, sipariş yağıyorZonguldak'ta yaşayan 40 yaşındaki Hasan Basri Yavuzarslan, internette gördüğü kamp sobasının birebir aynısını imal etti. Yavuzarslan'ın odun ateşi tutkusu nedeniyle imal ettiği kamp sobası için çevresinden adeta sipariş yağdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi: Şırnak'taki hain saldırıda yeni gelişme

Son dakika haberi: Şırnak'taki hain saldırıda yeni gelişme

Emekliliği yakın olanlar sisteme dahil olmayacak!

Emekliliği yakın olanlar sisteme dahil olmayacak!

Salgından kadınlar daha çok etkilendi

Salgından kadınlar daha çok etkilendi

Çok şüpheli olay! DJ evinde ölü bulundu

Çok şüpheli olay! DJ evinde ölü bulundu

Sıradaki Haber