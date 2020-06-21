21.06.2020 - 18:52 | | DHA
Kontrolden çıkan midibüs yan yattı: 4 yaralı
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp ağaçlık alana yan yatan midibüste 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Saray-Kıyıköy karayolu üzerinde meydana geldi. Saray'dan Kıyıköy beldesine yolcu taşıyan Orhan Durgun yönetimindeki 59 RR 527 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkıp ağaçlık alana yan yattı.
Yağışlı hava nedeniyle yolun kaygan olmasından kaynaklandığı belirtilen kazada midibüste bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.