Konya Büyükşehir’den tam destek

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bütün dünyanın koronavirüs ile mücadele ettiğini, dünyanın süper güçlerinin bile ölümcül salgına karşı çaresiz kaldığını belirterek, insanlığın büyük bir imtihandan geçtiğini söyledi.

Türkiye’nin aldığı önlemler ve kriz yönetimi ile dünyaya örnek olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Şimdi bize düşen devletimize güvenmek, devlet-millet iş birliğinin en güzel örneklerini göstermektir” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak virüsün Türkiye’de görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren var güçleriyle mücadele ettiklerinin altını çizen Başkan Altay, “31 ilçemizde, ilçe belediyelerimizle birlikte dezenfeksiyon çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Belediyemizin kiracılarından 2 aylık sürede kira almayacağımızı açıkladık. Abonman yükleyen öğrenci ve öğretmenlerimizi mağdur etmeyeceğimizi söyledik. Toplu ulaşımda devletimizin aldığı önlemleri harfiyen uyguladık. Sokakta kalan hemşerilerimizi otellere yerleştirdik. Umreden dönen, şehrimizde karantina altına alınan misafirlerimizin ihtiyaçlarını giderdik. Sadece 1 ayda 10 bin hemşerimize gıda ve temizlik maddesi desteği sağladık” dedi.

SU FİYATLARI 2019 RAKAMLARINA ÇEKİLDİ

Konyalıların bu süreçten en az şekilde etkilenmesi adına önümüzdeki dönem için önemli kararlar aldıklarını vurgulayan Başkan Altay, Konya’da hiç kimseyi açta ve açıkta bırakmayacaklarını söyleyerek, su fiyatlarında önemli bir indirime giderek fiyatları 2019 rakamlarına geri çektiklerinin müjdesini verdi.

İŞYERİ KAPANDIĞI İÇİN İŞSİZ KALANLARA 2 AY EVDE SU ÜCRETSİZ

İşyeri kapanan ve çalıştığı iş yeri kapandığı için işsiz kalanların evlerinden 2 ay boyunca su ücreti almayacaklarını duyuran Başkan Altay, “1 Nisan'dan itibaren Esnaf Odaları Birliğimizin Esnaf Bilgi Sistemi’ne kayıtlı tüm esnafımıza 2 ay boyunca iş yerinde suyu ücretsiz vereceğiz. Bu süreçte borçtan dolayı su kesintisi yapmayacağız ve suyu kesik abonelerimizin sularını açacağız. İşyeri kapanan ve yine çalıştığı iş yeri kapandığı için işsiz kalan hemşerilerimize sosyal destek sağlayacağız. İhtiyaç sahibi tüm hemşerilerimize hane halkı sayısına bağlı olarak destek vereceğiz” ifadelerine yer verdi.

Başvurularla ilgili Büyükşehir Belediyesi’nin internet sayfasının ve sosyal medya hesaplarındaki açıklamaların takip edilmesini isteyen Başkan Altay, “Sizlerin sağlığı, ailenizin huzuru ve çocuklarımızın mutluluğu bizim için her şeyden önemlidir. Sizden isteğimiz evde kalmanız, evden çıkmanız gerektiğinde de korunma kurallarına uymanızdır. Birlik-beraberlik içinde nice sağlıklı günlerde yeniden kucaklaşacağımıza yürekten inanıyorum” diye konuştu.

BÜYÜKLERİMİZ İÇİN ANLAMLI PROJE

Konya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tehdidi nedeniyle evden dışarı çıkamayan 65 yaş ve üzerindeki büyüklerimizin tecrübe ve hatıralarının aktarılması amacıyla sosyal medya hesaplarından “Sen #Evdekal Bize Eski Konya’yı Anlat” sloganıyla video paylaşım projesi başlattı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya üzerinden “Bize Eski Konya’yı Anlat” isimli bir çalışma başlattı.

Koronavirüs tehdidi nedeniyle evden dışarı çıkamayan 65 yaş ve üzerindeki büyüklerimizin tecrübe ve hatıralarının toplumun tamamına aktarılması amacıyla başlatılan kampanya, Konya Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından, “Sen #Evdekal Bize Eski Konya’yı Anlat” sloganıyla duyuruldu.

Bu zor zamanlarda özellikle büyüklerimizin değerinin daha da anlaşılması, onlara gösterilen saygının hissettirilmesi ve dışarı çıkmadan bütün ev halkının evlerde birlikte huzurla yaşamasına katkı sağlamayı amaçlayan çalışmada, büyüklerin evde anlattığı eski Konya’ya dair anılar ev halkı tarafından kayıt altına alınarak 0 534 626 84 12 numaralı whatsapp hattından Büyükşehir Belediyesi’ne ulaştırılıyor.

Video gönderenlere sürpriz hediyelerin de olduğu proje kapsamında gelen videolar, yine Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor.

KONYA’DA DEZENFEKSİYON SEFERBERLİĞİ

Konya Büyükşehir Belediyesi, koranavirüs salgınının Türkiye’de görülmeye başladığı ilk günden itibaren vatandaşların sağlığı için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Dezenfeksiyon Eylem Planı kapsamında merkez ve 28 ilçede belediye hizmet binaları, kamu kurum ve kuruluşlara ait binalar, kültür merkezleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar, üniversiteler, havaalanı, otogarlar, askeri binalar, camiler, umuma açık tuvaletler, meydanlar, alt ve üstgeçitler, yatılı Kur’an Kursları, öğrenci yurtları, dernek binaları ve müzelerin dezenfeksiyonunu yaptı. Büyükşehir, 28 ilçe merkezindeki camiler, okullar ve resmi kurumların tamamı ile şehir merkezindeki tüm camilerin dezenfeksiyonunu tamamladı.

TOPLU ULAŞIM ARAÇLARI DÜZENLİ OLARAK DEZENFEKTE EDİLİYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi, otobüs ve tramvaylardaki dezenfeksiyon çalışmalarını da düzenli olarak sürdürüyor. Toplu ulaşım araçlarını kullanmak zorunda olan insanların sağlığı için büyük titizlikle çalışan Büyükşehir, toplu ulaşım araçları ve şehir merkezinde bilgilendirme broşürleri de dağıtıyor.

DOLMUŞ, TİCARİ TAKSİ VE SERVİSLERE DEZENFEKSİYON HİZMETİ

Konya Büyükşehir Belediyesi, Dezenfeksiyon Eylem Planı kapsamında belediyeye ait toplu ulaşım araçlarının yanı sıra resmi kurumların hizmet araçları ile hatlı minibüsler, ticari taksiler ve personel servislerinin de ücretsiz dezenfeksiyonunu yapıyor.

Konya Büyükşehir Sosyal Hayatı Evlere Getiriyor





Konya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle “Evde kal” çağrısına uyarak dışarıya çıkmayan vatandaşların evlerine kültür sanat hayatının önemli isimlerini konuk ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar için YouTube kanalından çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyor.

Evde kalan çocuklar için eğitici ve eğlence içerikli etkinlikler hazırlayan Konya Büyükşehir Belediyesi, yetişkinler için de çeşitli konular üzerinde söyleşiler hazırlıyor.

“Siz evde kalın biz sosyal hayatı evinize getirelim” sloganıyla evlerinde kalan Konyalılarla YouTube kanalından Türkiye’nin yakından tanıdığı isimleri buluşturan Büyükşehir Belediyesi, programların ilkinde Yazar Hayati İnanç’ı konuk etti. İnanç, edebiyat üzerine Konyalılara özel keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Programların ikincisinde ise Şair-Yazar Serdar Tuncer şiirleri ve hoş sohbeti ile Konyalılara hitap etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi önümüzdeki günlerde; Yazar ve Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, Televizyon Programcısı Bekir Develioğlu, Tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Tarihçi-Yazar Yavuz Bahadıroğlu, İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu, Gazeteci-Yazar Erem Şentürk ve Aile Danışmanı Hatice Kübra Tongar’ı YouTube kanalı üzerinden Konyalılarla buluşturacak.