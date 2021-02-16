Konya'da 25 ilçede yüz yüze eğitime ara verildi

Kentte, dün gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle bugün bazı ilçelerde yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Bozkır, Çeltik, Derbent, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Halkapınar, Hadim, Hüyük, Güneysınır, Karapınar, Seydişehir, Yunak ve Taşkent ilçelerinde yarın için de yüz yüze eğitime ara verildi. Bu ilçelerde uzaktan eğitime devam edilecek.

25'E YÜKSELDİ

Konya'da yoğun kar nedeniyle yarın yüz yüze eğitime ara verilen ilçe sayısı 25'e yükseldi. Merkez Meram, Karatay ve Selçuklu ilçelerinde kırsal mahallelerinde yüz yüze eğitime ara verilirken, ilçe merkezlerinde bağımsız ana okullarda yüz yüze eğitime devam edecek. Ahırlı, Altınekin, Sarayönü, Kadınhanı, Akşehir, Yalıhüyük, Akören, Çumra ilçesi genelinde yüz yüze eğitime ara verildi. Bu ilçelerde uzaktan eğitime devam edilecek.