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25.01.2021 - 23:00 | | AA

Konya'da 53 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Konya'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.

Konya'da 53 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Konya İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na aykırı suçlara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Meram ilçesinde bir kişinin evinde arama yaptı.

Aramada ele geçirilen 53 gümrük kaçağı cep telefonuna el konuldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Karga yemeğe ortak olduKocaeli'nin Darıca ilçesinde, dükkanın önünde oturup döner ekmek yiyen Sebahattin Emek'in koluna konan karga ile yiyeceğini paylaştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Emek'ten çekinmeyen karga, döner ekmekten yiyerek karnını doyurduktan sonra uçarak ayrıldı.
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