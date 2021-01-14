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14.01.2021 - 10:55 | | AA

Konya'da bir araçta ele geçirildi! Tam 73 adet...

Konya'da silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Bir araçta yapılan aramada 73 tabancanın ele geçirildiği bildirildi.

Konya'da bir araçta ele geçirildi! Tam 73 adet...

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ateşli Silahlar Hakkında Kanun'a muhalefet suçlarına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, bir araçta yüklü miktarda silah bulunduğu ihbarını aldı.

Harekete geçen polis, belirlenen araçta yaptıkları aramada, 73 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait şarjör ve mermi ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan iki kişi hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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