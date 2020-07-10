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10.07.2020 - 15:48 | | DHA

Konya'da, çarşıda silahlı kavga: 9 yaralı, 5 gözaltı

Konya'da, esnaf ile müşterilerin olduğu çarşıda, iki grup arasında silahlı kavga çıktı. 2'si ağır 9 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Konya'da, çarşıda silahlı kavga: 9 yaralı, 5 gözaltı

Olay, saat 12.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Selimiye Caddesi'nde meydana geldi. Melike Hatun Çarşısı'nda, aralarında husumet olduğu öne sürülen iki grup, bilinmeyen nedenle kavga etti.

Taraflar, esnaf ve müşterilerin yoğun olarak bulunduğu alanda birbirlerine silahlarla ateş açtı. Olayda 4'ü bölgeden geçen toplam 9 kişi, çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adem Ç. (32), Cumali K. (47), Hüseyin Ç. (57), Bayram B. (33), Nurdoğan B. (37), Emrullah T. (39), M.Ş. (16), İsmail Y. (22) ve Zeynep Y. olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Konyada, çarşıda silahlı kavga: 9 yaralı, 5 gözaltı

Tedaviye alınan yaralılardan Adem Ç. ve Cumali K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Asayiş Şubesi'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olaya karıştıkları tespit edilen 5 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Konyada, çarşıda silahlı kavga: 9 yaralı, 5 gözaltı

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