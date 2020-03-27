MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Konya'da dezenfeksiyon seferberliği! 50 ekip 110 personel
ABONE OL
27.03.2020 - 16:36 | | DHA

Konya'da dezenfeksiyon seferberliği! 50 ekip 110 personel

Konya’da, Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan dezenfeksiyon seferberliği, 50 ekip 110 personelle devam ediyor. 31 ilçe merkezindeki cami ve okullar ile 3 bin 66 kamu binasının dezenfeksiyonu tamamlandı.

Konya'da dezenfeksiyon seferberliği! 50 ekip 110 personel

Konya Büyükşehir Belediyesi, corona virüs salgınının Türkiye’de görülmeye başladığı ilk günden itibaren vatandaşların sağlığı için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Dezenfeksiyon Eylem Planı kapsamında merkez ve 28 ilçede bugüne kadar; belediye hizmet binaları, kamu kurum ve kuruluşlara ait binalar, kültür merkezleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar, üniversiteler, havaalanı, otogarlar, askeri binalar, camiler, umuma açık tuvaletler, meydanlar, alt ve üstgeçitler, yatılı Kur’an Kursları, öğrenci yurtları, dernek binaları ve müzeler olmak üzere toplam 3 bin 66 binanın dezenfeksiyonunu yaptı. Büyükşehir, 28 ilçe merkezindeki camiler, okullar ve resmi kurumların tamamı ile şehir merkezindeki tüm camilerin dezenfeksiyonunu tamamladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilk günden itibaren merkez ve 28 ilçede “Panik yok, önlem var” sloganıyla dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürdüklerini hatırlatarak, vatandaşların mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları gerektiğini, korunma kurallarına uyularak bu sürecin çok daha sağlıklı atlatılacağını söyledi. 

Corona virüs hırsızı! Hastanede el dezenfektanı makinesini çaldıKocaeli'nin Darıca ilçesindeki hastanede, koronavirüs salgınına karşı duvara monte edilen el dezenfektanın çalınması güvenlik kameralarına yansıdı. Başhekim Mustafa Güneş, hastanede birçok hırsızlık olayı olduğunu söyleyerek, ‘’Maske ve eldiven çalanlar dahi oldu. Bunları takip etmekte zorlanıyoruz. Güvenlik güçlerimizin bunlarla uğraşacak vakitleri olmayacağını düşünerek şikayetçi dahi olamıyoruz’’ dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kısa Çalışma Ödeneği nedir, nasıl faydalanılır? Kısa çalışma ödeneği hangi durumlarda ödenir?

Kısa Çalışma Ödeneği nedir, nasıl faydalanılır? Kısa çalışma ödeneği hangi durumlarda ödenir?

Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! Hepsi ücretsiz...

Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! Hepsi ücretsiz...

Bor madeninden dezenfektan üretildi

Bor madeninden dezenfektan üretildi

Yıldırım çarpmasıyla ölen çoban toprağa verildi!

Yıldırım çarpmasıyla ölen çoban toprağa verildi!

Sıradaki Haber