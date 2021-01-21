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21.01.2021 - 13:23 | | İHA

Konya’da eğlence merkezine baskın! 94 kişiye ceza kesildi

Konya’da kısıtlama saatlerinde alkol sunumu ve canlı müzik yayını yapan eğlence mekanına yapılan denetimde 55 kişiye sosyal mesafe ve sokağa çıkma kuralını ihlalden, 38 kişiye de kimlik bildirme kanununa muhalefetten cezai işlem uygulanırken, iş yeri sahibine ise mühür bozmak suçundan adli işlem başlatıldı.

Konya’da eğlence merkezine baskın! 94 kişiye ceza kesildi

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, Selçuklu ilçesinde bir eğlence mekanında yapılan denetimde alkol sunumu ve canlı müzik yayını olduğu tespit edildi. Yapılan denetimde iş yerinin belgelerinin olmadığı, iş yeri içerisinde tütün mamulleri tüketildiği ve ruhsatsız faaliyet gösterdiği görüldü.

İş yerinde bulunan 55 kişiye "Sosyal Mesafe Kuralı ve Sokağa Çıkma Yasağı"nı ihlalden işlem yapılırken, aranan 1 kişi ise yakalandı. Ruhsatsız faaliyet gösteren iş yeri mühürlenerek, iş yerinde çalıştığı tespit edilen 38 şahsa da "Kimlik Bildirme Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı. İş yeri sorumlusu hakkında ise "Mühür Bozma" suçundan adli işlem başlatıldı.

 

 

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