MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Konya'da feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti
ABONE OL
26.10.2020 - 01:07 | | AA

Konya'da feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Konya'da feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti

Durmuş Gök idaresindeki 07 EB 251 plakalı çekici, Seydişehir-Bozkır kara yolunun 5'inci kilometresindeki Kesecik mevkisinde, Ahmet Kök yönetimindeki 42 K 4125 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada traktörden düşen Ahmet Kök, sürücüsünün kimliği ve plakası belirlemeyen bir aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan traktördeki Kök'ün eşi Betül Cömert Kök ve kamyon sürücüsü Gök, Seydişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Ahmet Kök'ün cenazesi Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Konyada feci kaza 1 kişi hayatını kaybetti

Yarı çıplak halde park halindeki aracın üstüne düştüGaziantep'te Coşkun K. (20), beşinci kattaki evinin balkonundan yarı çıplak halde park halindeki otomobilin üzerine düştü. Ağır yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bağcılar'da başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

Bağcılar'da başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

Erken emekli olacaklar! Değişti, yaş şartı yok, indirim...

Erken emekli olacaklar! Değişti, yaş şartı yok, indirim...

Seçilirsem korona aşısı ücretsiz olacak

Seçilirsem korona aşısı ücretsiz olacak

İkisi de 18 yaşında! Neden yaptınız?

İkisi de 18 yaşında! Neden yaptınız?

Sıradaki Haber