MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Konya'da hastaneden kaçan kişide koronavirüse rastlanmadı
ABONE OL
26.02.2020 - 17:57 | | DHA

Konya'da hastaneden kaçan kişide koronavirüse rastlanmadı

Konya'da dün gittiği hastaneden kaçtıktan sonra tekrar polis tarafından yakalanıp 'koronavirüs' şüphesiyle karantinaya alınan ismi açıklanmayan 35-40 yaşlarındaki kişinin yapılan tetkiklerinde koronavirüse rastlanmadı.

Konya'da hastaneden kaçan kişide koronavirüse rastlanmadı

Dün, Meram Tıp Fakültesi'ne ağzında maskeyle gelen bir kişi, yakın tarihte Güney Kore'den geldiğini boğazından rahatsız olduğunu, son günlerde de 'koronavirüs' salgını nedeniyle muayene olmak istediğini belirtti. Hasta kayıt işlemleri için nüfus cüzdanı istenince, aracından kimliğini getirmek istediğini belirtip hastaneden ayrıldıktan sonra geri dönmedi.

Olay kamuoyu tarafından duyulup kentte 'koronavirüs' paniğine neden oldu. Harekete geçen polis, güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkıp, hastaneye geri gelmeyen kişiyi buldu.

Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen ismi açıklanmayan kişinin enfeksiyon uzmanları tarafından yapılan ilk muayenesinde 'koronavirüs' şüphesine ait bir bulguya rastlanmadı. Yakın tarihte Güney Kore'den geldiği için tedbir amaçlı 'izolasyonlu' odaya alındı. Yapılan tetkiklerinde de koronavirüse rastlanmadığı belirtildi.

Hızı 50 kilometreye ulaştıMuğla'nın Bodrum ilçesinde bu sabah başlayan, öğleden sonra etkisini artıran lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Bodrum-İstanköy (Kos) ve Bodrum-Datça feribot seferleri yapılamadı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2020 en güzel Cuma mesajları! Anlamlı, resimli kısa Cuma mesajları ve sözleri

2020 en güzel Cuma mesajları! Anlamlı, resimli kısa Cuma mesajları ve sözleri

SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

Hayırlı arkadaş Arzum Onan...

Hayırlı arkadaş Arzum Onan...

Sıradaki Haber