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24.10.2020 - 13:14 | | DHA

Konya'da kaza: 1 ölü, 7 yaralÄ±

Konya'da 1'i TIR, 3 aracÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± zincirleme trafik kazasÄ±nda sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerden Mustafa Ertekin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 7 kiÅŸi yaralandÄ±.Â

Konya'da kaza: 1 ölü, 7 yaralÄ±

Kaza, saat 10.00 sÄ±ralarÄ±nda Konya- Adana karayolununÂ Merdivenli mevkisinde meydana geldi. Mustafa ErtekinÂ (68) yÃ¶netimindeki 33 CRL 05 plakalÄ± hafif ticari araÃ§, aÅŸÄ±rÄ± hÄ±z sonucu sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n kontrolÃ¼nden Ã§Ä±kÄ±p, orta refÃ¼jÃ¼ aÅŸtÄ± ve karÅŸÄ± yÃ¶nden gelen DurmuÅŸ CoÅŸkun'un kullandÄ±ÄŸÄ±Â 42 EGS 47 plakalÄ± hafif ticari araÃ§la Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±.

Kadir Kelebek idaresindeÂ 01 ABY 655 plakalÄ±Â TIR da DurmuÅŸ CoÅŸkun'un aracÄ±na Ã§arptÄ±.Â 

Kazada,Â sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerden Mustafa Ertekin olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybetti. Ertekin'in yanÄ±nda bulunanÂ Akta Aylak ile DurmuÅŸ CoÅŸkun, Nuran CoÅŸkun,Â AyÅŸe KurÅŸunat,Â Abdullah DoÄŸanay KurÅŸunat, Enes Macit KurÅŸunat veÂ HÃ¼seyin Muhammet CoÅŸkun yaralandÄ±. YaralÄ±lar ambulanslarla KarapÄ±nar Devlet Hastanesi'neÂ kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ertekin'in cansÄ±z bedeni ise otopsi iÃ§in morga koyuldu.Â  TIR ÅŸofÃ¶rÃ¼Â Kadir Kelebek'in yara almadan kurtulduÄŸu kazayla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.Â 

    DolandÄ±rÄ±cÄ±lardan mesajÄ±nÄ±z var!Adanaâ€™nÄ±n Kozan ilçesinde Yusuf Tepe isimli bir vatandaÅŸÄ±n telefonuna gelen dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k mesajÄ± pes dedirtti. Yurt dÄ±ÅŸÄ± numarasÄ±ndan banka kartlarÄ±nÄ± kiralamayÄ± teklif eden dolandÄ±rÄ±cÄ±lar kart baÅŸÄ±na bin lira teklif etti.
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