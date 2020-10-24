Kaza, saat 10.00 sÄ±ralarÄ±nda Konya- Adana karayolununÂ Merdivenli mevkisinde meydana geldi. Mustafa ErtekinÂ (68) yÃ¶netimindeki 33 CRL 05 plakalÄ± hafif ticari araÃ§, aÅŸÄ±rÄ± hÄ±z sonucu sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n kontrolÃ¼nden Ã§Ä±kÄ±p, orta refÃ¼jÃ¼ aÅŸtÄ± ve karÅŸÄ± yÃ¶nden gelen DurmuÅŸ CoÅŸkun'un kullandÄ±ÄŸÄ±Â 42 EGS 47 plakalÄ± hafif ticari araÃ§la Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±.

Kadir Kelebek idaresindeÂ 01 ABY 655 plakalÄ±Â TIR da DurmuÅŸ CoÅŸkun'un aracÄ±na Ã§arptÄ±.Â



Kazada,Â sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerden Mustafa Ertekin olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybetti. Ertekin'in yanÄ±nda bulunanÂ Akta Aylak ile DurmuÅŸ CoÅŸkun, Nuran CoÅŸkun,Â AyÅŸe KurÅŸunat,Â Abdullah DoÄŸanay KurÅŸunat, Enes Macit KurÅŸunat veÂ HÃ¼seyin Muhammet CoÅŸkun yaralandÄ±. YaralÄ±lar ambulanslarla KarapÄ±nar Devlet Hastanesi'neÂ kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ertekin'in cansÄ±z bedeni ise otopsi iÃ§in morga koyuldu.Â TIR ÅŸofÃ¶rÃ¼Â Kadir Kelebek'in yara almadan kurtulduÄŸu kazayla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.Â