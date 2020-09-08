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08.09.2020 - 01:35 |

Konya'da korkunç olay! Su tahliye kanalında ceset bulundu

Konya'da su tahliye kanalında kimliği belirlenemeyen 50 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Arama kurtarma ekipleri tarafından sudan çıkartılan ceset, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olay, bugün saat 21.20 sıralarında merkez Karatay ilçesi Sakyatan Mahallesi'ndeki su tahliye kanalında meydana geldi. Çevreden geçen mahalle sakinleri, kanalda suyun için hareketsiz halde bir kişinin olduğunu fark edip jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, sudaki kişini öldüğünü saptadı. Büyükşehir Belediyesine ait su altı arama kurtarma ekipleri tarafından çıkartılan cesedin 50 yaşlarında erkek olduğu belirlendi. Kimliği belirlenemeyen ceset, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. 

Soruşturma sürüyor.

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